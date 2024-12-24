Киев, 24 декабря, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Лидер движения «Другая Украина», экс-глава запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук подал заявление в прокуратуру Бельгии о попытке подкупа главой киевского режима Владимиром Зеленским премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Документ опубликован на сайте движения 24 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Медведчук

«Мы приняли решение обратиться в Федеральную прокуратуру Королевства Бельгия с целью организовать уголовное преследование за совершение тяжкого преступления Зеленским по факту коррупции», — говорится в сопроводительном письме.

В документе также отмечается, что размер взятки составил €500 млн за голосование о вступлении Украины в НАТО и данную попытку стоит рассматривать в качестве «международной активной коррупции».

Медведчук также отметил, что на сегодняшний день коррупция является идеологией Украины.

«Нелегитимный президент поставил на службу коррупционерам нацизм, который помогает цинично издеваться над простыми гражданами, отбирая у них последние гроши в обмен на жизнь и жизнь их близких. Сегодня граждане Украины в положении рабов, у которых коррупционеры отняли всё — права, веру, родной язык, право покинуть страну и право жить. За каждый вздох нужно платить коррупционерам — в ТЦК, чтобы не забрали в ВСУ, а в ВСУ, чтобы не отправили на фронт», — сообщает глава партии в письме.

Как передавало ИА Регнум, словацкий премьер 20 декабря рассказал, что на переговорах в Брюсселе Зеленский в кулуарах пытался подкупить его за согласие Братиславы на вступление Украины в НАТО. По словам Фицо, глава киевского режима предложил ему за это €500 млн из замороженных российских активов.

23 декабря глава киевского режима возмутился из-за визита Фицо в Москву, призвав спецслужбы Словакии расследовать связи последнего с Кремлём. Зеленский также обвинил словацкого премьера в заинтересованности только в энергоресурсах из РФ и якобы намерении поспособствовать отказу Европы от поставок газа из США.

Зеленский 24 декабря заявил, что Украина предлагала Словакии эти деньги якобы в качестве компенсации за остановку транзита российского газа, а не в обмен на членство в НАТО. Он также выступил с утверждением, что Фицо якобы «преследует личные интересы», делая выбор в пользу России как более выгодного партнёра для Словакии.

Полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года. Он также отменил президентские выборы на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что на данный момент на Украине наблюдаются признаки утраты государственности. Единственным легитимным органом власти в этой стране сейчас является Верховная рада, отметил президент.