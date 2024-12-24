Екатеринбург, 24 декабря, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Девять младенцев 10− и 11-месячного возраста попали в больницу с признаками отравления после новогоднего утренника в Екатеринбурге. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Уточняется, что 20 декабря группа родителей организовала мероприятие в студии праздника для своих детей. На этом утреннике было 24 младенца и 27 взрослых, питание на мероприятие заказали в службе доставки, также для развлечения пригласили аниматоров.

«В течение двух дней после праздника девять младенцев были госпитализированы в детскую городскую больницу №15 с признаками острой кишечной инфекции — рвотой, жидким стулом, повышенной температурой тела. Лабораторно заболевшим установлен диагноз — норовирусная инфекция второго типа», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным регионального Роспотребнадзора, в ходе расследования специалистами было установлено, что на мероприятие пришли мать с младенцем, которые за сутки до мероприятия обращались за медицинской помощью с такими же симптомами.

«Однако родительница не сочла болезнь ребёнка поводом пропустить коллективное торжество. У этого ребёнка при госпитализации после утренника также выявлен норовирус второго типа», — отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что также удалось установить, что на мероприятии младенцев кормили блюдами из службы доставки готовой еды: запечёным картофелем, тарталетками с курицей, сэндвичами с индейкой, сыром и т.п., что является недопустимым для детей раннего возраста.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря стало известно, что следователи проводят проверку по факту массового отравления в одном из пригородных домов отдыха в курортной зоне Чернолучье Омской области. Отмечалось, что 12 отдыхающих госпитализировали 18 декабря, а на следующий день ещё 13 человек самостоятельно обратились в медучреждение с жалобами и симптомами отравления.

Следственный комитет 8 декабря возбудил уголовное дело по факту отравления 39 детей, которые приехали на соревнования по конькобежному спорту. Накануне юные спортсмены из Свердловской области прибыли на международные соревнования в Тарко-Сале. После выступления дети пожаловались на тошноту и рвоту, некоторые из них были доставлены в больницу.