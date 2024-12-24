Москва, 24 декабря, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Неназванная свидетельница по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова отказалась объяснять движение средств на её счетах. Об этом стало известно 24 декабря.

TASS /EPA

«В ходе допроса 30.10.2024 в качестве свидетеля… в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации отказалась отвечать на вопросы относительно движения денежных средств по её счетам в банковских учреждениях», — говорится в судебных документах, появившихся в распоряжении «РИА Новости».

Статья 51 конституции гласит, что «никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников».

Как передавало ИА Регнум, Иванова задержали 23 апреля. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (около 1,2 млрд рублей). По данным следствия, бывший замглавы Минобороны вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд МО.

Сам Иванов не признаёт вину. Его счета арестованы в рамках обеспечительных мер. Также арестованы счета членов его семьи. 24 сентября стало известно, что в рамках дела экс-замминистра наложен арест на имущество стоимостью 82,5 млн рублей.

17 декабря стало известно, что фигурант распределял деньги, полученные преступным путём, на счета членов семьи и знакомых. В материалах дела уточняется, что Иванов переоформлял имущество на близких, чтобы скрыть участие в коррупционных схемах.

Кроме того, Басманный суд 17 декабря продлил арест Тимуру Иванову на три месяца, до 23 марта. Также на три месяца продлили арест второму фигуранту — предпринимателю Сергею Бородину.

В тот же день в рамках расследования уголовного дела бывшего заместителя главы Минобороны суд арестовал два ретроавтомобиля. Одним из них оказался американский лимузин Packard 1942 года выпуска, вторым — Opel Admiral 1939 года выпуска. Также суд арестовал катер и 23 автомобиля Иванова.