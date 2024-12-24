Москва, 24 декабря, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Минцифры и Роскомнадзор (РКН) обсуждают возможность введения запрета на звонки в мессенджерах, чтобы ограничить активность мошенников. Об этом 24 декабря заявила газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в операторах связи.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что, кроме запрета на звонки в мессенджерах, под ограничения могут попасть и входящие звонки из-за рубежа. Однако, по словам операторов связи, самостоятельно они не могут обеспечить блокировку нежелательных звонков, такой инструмент доступен только на уровне РКН.

На данный момент насчитывается порядка 40% вызовов в мессенджерах, исходящих от мошенников, 70% из которых поступают из других стран, сообщает издание.

Минцифры пока не разрабатывает нормативные документы, ограничивающие голосовой трафик в мессенджерах, но они остаются открыты к предложениям отрасли, заявили представители ведомства в беседе с газетой.

Как ранее передавало ИА Регнум, 23 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законодательный орган рассмотрит законопроект по защите от мошенников, действующих в соцсетях под видом благотворительных организаций. Он отметил, что благотворительные фонды должны будут создавать официальную страницу в соцсетях, которая будет проходить идентификацию и аутентификацию через портал «Госуслуги».

Кроме того, 13 декабря в РКН заявили, что доступ к мессенджеру Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации.

Viber чаще всего становился основным инструментом для мошенников, так как шифровал все разговоры и не требовал подтверждения личности, заявил член комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в разговоре с ИА Регнум. Депутат также сообщил, что иностранные спецслужбы могли использовать Viber для вербовки людей, поскольку этот мессенджер позволяет анонимно и безопасно связываться с потенциальными кандидатами.