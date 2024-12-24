Москва, 24 декабря, 2024, 10:27 — ИА Регнум. На побережье Кубани и Крыма спасатели и волонтёры собрали больше 21 т загрязнённого мазутом грунта после крушения перевозивших нефтепродукты танкеров. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе МЧС России.

Алексей Майшев/РИА Новости

По информации ведомства, в Краснодарском крае обследованы, в том числе повторно, 190 км береговой линии. Было очищено свыше 24 тыс. кв. м акватории и собрано 25 т нефтесодержащей жидкости. Специалисты установили 200 м боновых заграждений.

«В порту Анапы: собрано свыше 14 тыс. т нефтесодержащей жидкости, первично очищено почти 4,8 тыс. кв. м берега. Силами спасателей и волонтёров собраны более 21 тыс. т загрязненного песка и грунта, вывезены свыше 15 тыс. т», — указано в Telegram-канале ведомства.

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В Республике Крым было обследовано 349 км, из них за последние сутки — 49. Специалисты обнаружили 20 масляных пятен и обозначили шесть участков проведения работ. Удалось очистить 14,4 км береговой линии, из них за сутки — четыре. Было собрано и вывезено свыше 109 т загрязнённого песка и грунта, из них за прошедшие сутки — 49 т и более 3 т нефтесодержащей жидкости.

В ликвидации пятен в акватории Керченского пролива принимают участие три судна, в том числе катер. На месте работают более 9,5 тыс. человек и 437 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря два танкера, перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе в условиях шторма. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов. Из-за сложившейся ситуации в четырёх населённых пунктах региона ввели режим повышенной готовности. Вместе с тем глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что угрозы для экологической обстановки в регионе нет.

Спустя три дня стало известно, что устранением загрязнения после крушения танкеров занимаются волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и Народного фронта. К ликвидации последствий привлекли более 4 тыс. активистов.

По состоянию на 21 декабря волонтёры спасли более 350 птиц, которые попали в мазут после разлива нефтепродуктов в Чёрном море. 346 пернатых направлены в центр реабилитации в Ставропольский край. Принять птиц из Анапы и Темрюкского района готов и краснодарский «Сафари-парк», уточнили в оперштабе.

Президент России Владимир Путин 19 декабря отметил, что необходимо сделать всё возможное, чтобы как можно скорее убрать топливо. По его словам, в зоне катастрофы работает несколько служб разных ведомств, среди которых Минтранс, Минприроды и МЧС. Глава государства подчеркнул, что координация между ведомствами крайне важна, поэтому была создана рабочая группа во главе с вице-премьером РФ Виталием Савельевым.