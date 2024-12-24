Казань, 24 декабря, 2024, 09:03 — ИА Регнум. В ходе ликвидации пожара в бараке для временного проживания рабочих в посёлке Малореченский (Татарстан) были обнаружены тела шестерых мужчин. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба МЧС РФ.

МЧС России

Отмечается, что на территории животноводческого комплекса в Малореченском произошло возгорание в доме для временного проживания рабочих, в котором на тот момент находились 39 человек.

«Самостоятельно на улицу вышли 33 человека, один из них пострадал. При тушении огнеборцы ведомства обнаружили тела шести мужчин», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937439" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сотрудники МЧС России полностью потушили пожар в Татарстане

Сотрудники противопожарных служб ликвидировали открытое горение на площади 300 кв. м, в работах по ликвидации возгорания участвовали 14 человек и было задействовано четыре единицы техники. Предварительно, причиной пожара названо нарушение правил пользования электрооборудованием.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 декабря в номере гостиницы на Пихтовой улице во Владивостоке вспыхнул пожар. В результате дин человек пострадал, ещё 13 удалось спасти.

Общая площадь возгорания составила около 10 кв. м. В работах по тушению пожара участвовали 32 человека личного состава и были задействованы восемь единиц техники.