Тела шести мужчин нашли при тушении пожара в бараке в Татарстане
Казань, 24 декабря, 2024, 09:03 — ИА Регнум. В ходе ликвидации пожара в бараке для временного проживания рабочих в посёлке Малореченский (Татарстан) были обнаружены тела шестерых мужчин. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Отмечается, что на территории животноводческого комплекса в Малореченском произошло возгорание в доме для временного проживания рабочих, в котором на тот момент находились 39 человек.
«Самостоятельно на улицу вышли 33 человека, один из них пострадал. При тушении огнеборцы ведомства обнаружили тела шести мужчин», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники противопожарных служб ликвидировали открытое горение на площади 300 кв. м, в работах по ликвидации возгорания участвовали 14 человек и было задействовано четыре единицы техники. Предварительно, причиной пожара названо нарушение правил пользования электрооборудованием.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 декабря в номере гостиницы на Пихтовой улице во Владивостоке вспыхнул пожар. В результате дин человек пострадал, ещё 13 удалось спасти.
Общая площадь возгорания составила около 10 кв. м. В работах по тушению пожара участвовали 32 человека личного состава и были задействованы восемь единиц техники.