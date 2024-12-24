Луганск, 24 декабря, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Украинские формирования в три-четыре раза увеличили интенсивность ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) на фоне активизации армии России на западе региона. Об этом 24 декабря рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

«После активизации наших войск юго-западнее населённого пункта Кременная вооружённые формирования Украины в 3-4 раза нарастили удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Украинские террористы бьют по всему городу, в том числе и центру, где большое скопление мирных граждан», — написал он в своём Telegram-канале.

Эксперт отметил, что характер действий противника может свидетельствовать о том, что украинская армия такими действиями пытается уничтожить критически важную инфраструктуру, лишить город электро− и газоснабжения, нарушить нормальное функционирование муниципалитета и график восстановительных работ, а также запугать мирных жителей.

Марочко уточнил, что случайные удары украинских формирований по Кременной исключены, так как наиболее часто они бьют по городу с применением дронов, операторы которых «видят цель». Как правило, противник сбрасывают с беспилотников самодельные взрывные устройства с гвоздями, подшипниками и арматурой в качестве поражающих элементов, что является свидетельством целенаправленного намерения «покалечить как можно больше наших граждан».

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря Марочко рассказал об активизации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в лесах в районе Кременной. По его словам, такие группы хорошо подготовлены и слажены с тыловыми подразделениями противника.

Военный эксперт 11 декабря сообщил, что украинские боевики дистанционно заминировали Серебрянское лесничество в ЛНР немецкими противотанковыми минами. По словам Марочко, увеличенный расход боеприпасов и большая площадь минирования могут говорить о свежих поставках оружия НАТО противнику.