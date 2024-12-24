Владивосток, 24 декабря, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Возгорание произошло в номере гостиницы во Владивостоке, один человек пострадал, 13 спасены. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

ГУ МЧС России по Приморскому краю

Уточняется, что пожар начался утром в одном из номеров на втором этаже гостиницы, расположенной на Пихтовой улице. Пожарные МЧС, используя специальные устройства, вывели 13 человек из задымлённых помещений.

Общая площадь пожара составила около 10 кв. метров. Один человек пострадал из-за воздействия опасных факторов пожара, погибших нет. Всего в тушении были задействованы восемь единиц техники и 32 человека личного состава.

Причина возгорания и причинённый пожаром ущерб устанавливаются, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Якутске ночью 20 декабря произошёл пожар в здании Военного комиссариата в Вилюйском переулке. По информации военных, погибли пять человек (личности устанавливаются), семь человек пострадали из-за отравления дымом (их доставили в больницу).