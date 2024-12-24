Берегово, Украина, 24 декабря, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Женщины помогли мужчине убежать от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), которые пытались его насильно мобилизовать в городе Берегово Закарпатской области на западе Украины. Об этом 23 декабря сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Сотрудники ТЦК в Берегово попытались мобилизовать мужчину прямо на улице, при поддержке сотрудников полиции. Проходившие мимо женщины начали отталкивать преследовавших мужчину людей в военной форме, кричать и ругаться на них, заступаясь за мужчину. Воспользовавшись поднявшейся суматохой, мужчина сумел сбежать.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ТЦК на Украине пригрозили отправкой на фронт в случае невыполнения ими обязательного плана по мобилизации. Плановая цифра зависит от общего количества людей, которых нужно мобилизовать, и эту цифру «спускают сверху вниз» по цепочке.

Сотрудники украинских ТЦК начали так называемую «такси-мобилизацию». Мужчина-пассажир выходит из машины, но не успевает дойти до подъезда, как его хватают военкомы и заталкивают в свой микроавтобус. Предполагается, что ТЦК о потенциальном кандидате в ряды ВСУ предупреждают сами таксисты.

На Украине с 1 января 2025 года всех мужчин в возрасте от 18 лет обяжут пройти военную подготовку. В первую очередь мера коснётся студентов, заявил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин сравнил мобилизацию на Украине с отловом бродячих псов. По его словам, у властей Украины просто нет времени, чтобы готовить людей к боевым действиям.