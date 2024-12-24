Тбилиси, 24 декабря, 2024, 05:45 — ИА Регнум. «Свержение режима» пообещала президент Грузии Саломе Зурабишвили, если правящая партия «Грузинская мечта» не придёт к компромиссу с оппозицией по вопросу назначения новых парламентских выборов. Об этом 23 декабря сообщило агентство Interpressnews.

ИА Регнум Саломе Зурабишвили

«Если не будет достигнут компромиссный вариант, диалог, есть другой вариант — мы доберёмся до выборов, свергнув этот режим, другого пути нет», — заявила Зурабишвили.

По мнению президента Грузии, кризис в стране достиг такой стадии, когда уже не осталось законных, конституционных путей его преодоления, кроме назначения новых выборов. Зурабишвили добавила, что Конституционный суд отказался принять иск о победе «Грузинской мечты» и это решение создало «антиконституционную ситуацию». Кроме того, президент Грузии указала, что иск, поданный в Европейский суд по правам человека, также результата не дал.

Зурабишвили уточнила, что новые выборы должны состояться до 29 декабря, чтобы восстановить доверие избирателей. В противном случае президент Грузии пригрозила, что придётся «добираться до выборов, свергнув режим».

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Грузии Зурабишвили дала властям страны неделю для назначения новых парламентских выборов.

Зурабишвили рискует понести уголовную ответственность за назначение в Грузии новых парламентских выборов, считает премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Он напомнил, что проведение выборов в парламент, согласно законодательству республики, может осуществляться лишь в трёх случаях: если истёк четырёхлетний срок полномочий депутатов, если ЦИК или Конституционный суд аннулирует итоги ранее прошедших выборов или если парламент не выражает доверия правительству.

Полномочия нынешнего президента Грузии прекратятся 29 декабря. Парламент ранее избрал новым главой государства Михаила Кавелашвили. Зурабишвили отказывается уходить со своего поста. Она заявила, что не признаёт итоги парламентских выборов и потому считает, что этих выборов не было.