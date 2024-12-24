Гавайи, США, 24 декабря, 2024, 05:10 — ИА Регнум. Один из самых активных в мире вулканов Килауэа, расположенный на Большом острове архипелага Гавайи, начал извергаться ночью 23 декабря. Об этом сообщила геологическая служба США (USGS).

J.D. Griggs Лавовые выбросы вулкана Килауэа

По данным Гавайской вулканической обсерватории USGS, извержение началось 23 декабря в 02:00 по местному времени (15:00 мск). Уровень опасности на закрытой территории Национального парка Гавайских вулканов подняли до красного — самого высокого уровня из возможных.

Как пояснил ответственный научный сотрудник Гавайской вулканической обсерватории Геологической службы США Кен Хон, лава выходит из кальдер Халемаумау и вершины вулкана с очень высокой скоростью. Поток лавы покрыл часть старого лавового озера, которое образовалось во время извержения Килауэа в декабре 2020 года. Хон уточнил, что фонтаны лавы достигали высоты почти 70 метров.

Потоки лавы не опасны для людей, так как кальдеры находятся в закрытых зонах Национального парка. Но вулканологи не исключают, что выбросы водяного пара, углекислого газа и диоксида серы может разнести ветер, и тогда они станут опасны. Служба национальных парков приготовилась к притоку желающих полюбоваться извержением вулкана в онлайн-режиме с помощью подключения к веб-камере, установленной рядом с кальдерами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Индонезии предупредили о всплеске активности вулкана Карангетанг на острове Сиву. На данный момент в Индонезии находятся около 130 активных вулканов. Карангетанг считают одним из самых активных. Из-за особенностей его строения извержения часто сопровождаются лавовыми потоками.

В городе Северо-Курильске в Сахалинской области утром 10 ноября наблюдался слабый пеплопад от выброса на вулкане Эбеко.