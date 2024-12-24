Будапешт, 24 декабря, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на данный момент не получил приглашения на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нет, я понимаю, что обычно они так не поступают. Так что такого рода приглашения не было», — приводит слова венгерского министра «РИА Новости».

До этого телеканал CBS News сообщал, что в церемонии могут принять участие Орбан и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря Трамп сообщил журналистам, что не приглашал главу киевского режима Владимира Зеленского на церемонию инаугурации. Однако он отметил, что если Зеленский хочет присутствовать на мероприятии, то он может приехать.

13 декабря стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию избранного президента США в январе 2025 года. Вместо него на мероприятие прибудет «высокопоставленная делегация».

Перед этим представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что приглашение от Трампа на церемонию инаугурации президенту России Владимиру Путину не направлялось.

Церемония инаугурации Трампа состоится 20 января 2025 года.