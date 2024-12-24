Москва, 24 декабря, 2024, 04:11 — ИА Регнум. Министерство финансов России не поддержало установление программы льготной ипотеки для участников спецоперации. Об этом говорится в ответе замглавы Минфина Ивана Чебескова.

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«Представленное предложение Минфином России не поддерживается», — приводит «РИА Новости» ответ Чебескова.

В ведомстве отметили, что уже существующие программы льготной ипотеки, включая семейную, сельскую, дальневосточную и арктическую, а также IT-ипотеку, привели к диспропорции на рынке ипотечного кредитования. Вместе с этим в Минфине подчеркнули, что расширение практики льготных ипотек на всё больший круг граждан может превратить инструмент точечной поддержки россиян в массовый продукт. Более того, источники финансирования новых программ льготной ипотеки также не определены, пояснили в Минфине.

Как передавало ИА Регнум, 23 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что программы льготной ипотеки, действующие в России, позволили добиться рекордных темпов строительства жилья. Он также отметил важность льготных кредитов для развития сельского хозяйства. Они позволили увеличить выпуск аграрной продукции, а также способствовали росту числа тех, кто работает в некрупном бизнесе.

Путин 20 декабря в ходе заседания правительства по вопросам поддержки семей поручил сохранить льготную семейную ипотеку под 6% без каких-либо сокращений. Он также призвал распространить эту программу на вторичное жильё.

Министр финансов России Антон Силуанов 22 декабря сообщил, что в следующем году на программу по семейной ипотеке средства из федерального бюджета выделят в полном объёме. Ведомство проследит за тем, чтобы не было случаев, когда у банков нет средств на предоставление соответствующих льготных кредитов.