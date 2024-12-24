Москва, 24 декабря, 2024, 03:03 — ИА Регнум. Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина после перенесённого инсульта начала самостоятельно дышать. Об этом сообщает портал Sport24.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Она находится в сознании, дышит самостоятельно, но все еще тяжело. Основные рефлексы, дыхание и сердцебиение работают в нормальном режиме, насколько это возможно», — пишет издание со ссылкой на источник.

Отмечается, что Сметанину перевели из реанимации в палату интенсивной терапии.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря 72-летнюю Раису Сметанину в результате обширного инсульта парализовало. Она находилась в сознании — открывала глаза, ела, но не разговаривала. Врачи оценили её состояние как стабильно тяжёлое.

Глава Федерации лыжных гонок Коми Руслан Семенюк сообщил, что бывшую спортсменку ранее подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Он также поблагодарил медперсонал республиканской больницы и её главврача Рамазана Абакарова за их самоотверженную работу и борьбу за жизнь знаменитой лыжницы.

14 декабря бывший глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин отметил, что медики отказываются давать какие-либо точные прогнозы.

17 декабря Сметанину перевезли на лечение в Санкт-Петербург. Её доставили в медицинский центр имени Алмазова.