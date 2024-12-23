Варшава, 24 декабря, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Над территорией Польши и Литвы рядом с Калининградской областью 23 декабря пролетел американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, заявила польская радиостанция RMF FM.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что беспилотник вылетел из американской авиабазы в Сигонелле в Италии, долетел до территории Польши, где облетел Сувалкский коридор вдоль границы с Литвой. После этого БПЛА вернулся на базу. Всего американский беспилотник находился в воздухе 17 часов. По данным радиостанции, полёт проводился в рамках миссии Североатлантического альянса (НАТО).

Global Hawk активно используется Военно-воздушными силами США и других стран для выполнения разведывательных операций. Беспилотник оснащён различными сенсорами, включая оптико-электронные и инфракрасные камеры, радары и системы радиолокационного наблюдения, что позволяет ему собирать данные в различных спектрах. Дальность полёта БПЛА составляет до 22 000 километров без дозаправки. Максимальная высота полёта — 20 000 метров.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа множество американских разведывательных самолётов заметили в небе над Чёрным морем.

4 июня американский RQ-4B Global Hawk пролетал над Чёрным морем, но после пропал с радаров. На следующий день в небе над Чёрным морем вновь появился разведывательный беспилотник RQ-4. Он пролетал с включённым транспондером почти в 250 км от Ялты.

В конце июля Министерство обороны России сообщило, что российский истребитель Су-27 не позволил трём самолётам ВВС Великобритании нарушить государственную границу страны над акваторией Чёрного моря.

В марте зампредседателя правительства Крыма Георгий Мурадов назвал агрессией появление авиации НАТО над Чёрным морем. Он выразил мнение, что альянс пытается выведать самые чувствительные точки республики, чтобы передать информацию украинской стороне для ударов по ним.