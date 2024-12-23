Вашингтон, 24 декабря, 2024, 01:47 — ИА Регнум. Украина ведёт разработку собственной ракеты, которая сможет достичь Москвы. С таким утверждением выступил американский журнал Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Разрабатывается более крупная и мощная модель, которая достигнет Москвы», — сказано в публикации.

Как отмечает издание, Украина в настоящее время якобы проектирует более 10 различных ракет, включая ракету «Трембита», которая сможет развить скорость до 400 км в час и дальность которой составит 200 км.

Вместе с этим журнал пишет, что серийное производство оружия может быть запущено после завершения полевых испытаний. В свою очередь неназванный высокопоставленный украинский чиновник заявил изданию, что Украине понадобится как минимум год, чтобы произвести ракеты, способные «серьёзно угрожать России». При этом, подчеркнул журнал, до этого момента может «многое измениться».

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о продолжении наращивания производства дальнобойных ракет в стране. По информации украинского минобороны, «ракетная программа работает», намечены планы на 2025 год. Он утверждал, что Украиной уже изготовлены первые 100 ракет, а также успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 «Нептун» с усовершенствованием для поражения целей на дальних расстояниях. Умеров также заявлял, что разрабатываются новые ракеты-дроны, в том числе «Паляница».

18 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что никакое «чудо-оружие», на которое молится глава киевского режима Владимир Зеленский, не изменит ход спецоперации России.