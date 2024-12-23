Москва, 24 декабря, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Чистая прибыль российских банков составила 140 млрд рублей благодаря падению рубля. Об этом говорится в отчёте Центрального банка, опубликованном на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Прибыль сектора выросла в 1,5 раза, достигнув 518 млрд руб., в основном за счёт валютной переоценки (+140 млрд против +23 млрд руб. в октябре) на фоне сильного ослабления рубля», — говорится в отчёте.

В ЦБ также отметили, что совокупный финансовый результат сектора оказывался несколько ниже (479 млрд руб.), что обусловлено, как объяснили представители регулятора, переоценкой субординированных займов, учитываемых в составе бухгалтерского капитала (-74 млрд руб.). Частично этот убыток компенсировала положительная переоценка бумаг через прочий совокупный доход (+35 млрд руб.) из-за ожиданий рынка по более быстрому снижению ключевой ставки в среднесрочной перспективе.

Вместе с этим в Центробанке отметили, что рост корпоративного кредитования замедлился до 0,8% после 2,3% в октябре. Это, вероятно, вызвано жёсткими денежно-кредитными усилиями (ДКУ), а также необходимостью для банков осмотрительнее управлять капиталом и ликвидностью на фоне снижения запаса по нормативам, пояснил регулятор.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября на международном внебиржевом валютном рынке Forex курс доллара впервые с 16 марта 2022 года превысил 110 рублей. Центробанк России с 29 ноября установил официальный курс доллара на уровне 109,5782 рубля.

Президент России Владимир Путин 28 ноября призвал не паниковать из-за колебаний курса рубля, так как ситуация с этим вопросом находится под контролем. Глава государства отметил, что на курс российской валюты влияют многие факторы, в том числе сезонного характера, включая платежи в бюджет, цены на нефть.

Главный научный сотрудник института экономики РАН Игорь Николаев заявил ИА Регнум, что темпы роста доллара являются временным явлением и потому лавинообразного падения рубля ждать не следует. При этом он назвал декабрь традиционно не очень хорошим месяцем для рубля, так как много россиян на Новый год выезжает за рубеж, из-за чего растёт спрос на валюту. По прогнозу экономиста, темпы ослабления рубля в декабре будут снижаться.