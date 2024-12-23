Киев, 24 декабря, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) на Украине пригрозили отправить на фронт в случае невыполнения обязательного плана по мобилизации. Об этом 23 декабря рассказал сотрудник военкомата из Ровненской области украинскому агентству ТСН (Телевизионная служба новостей телеканала «1+1»).

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Как пояснил сотрудник ТЦК, им поставлен план по мобилизации военнообязанных. Плановая цифра зависит от общего количества людей, которых нужно мобилизовать, и эту цифру «спускают сверху вниз» по цепочке.

«Иногда от руководства звучит что-то типа: «Не сделаем план — поедем все на передок». Именно поедем. Все вместе», — пояснил военный.

Сотрудник ТЦК рассказал, что большая часть граждан настроена крайне враждебно в отношении военкомов. Как только они выходят из автобуса, по словам военного, создаётся впечатление, что все расходятся или разъезжаются. При этом военкома могут обозвать или очень грубо обругать.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники украинских ТЦК, они же военкоматы, начали так называемую «такси-мобилизацию». Мужчина-пассажир выходит из машины, но не успевает дойти до подъезда, как его хватают военкомы и заталкивают в свой микроавтобус. Предполагается, что ТЦК о потенциальном кандидате в ВСУ предупреждают сами таксисты.

На Украине с 1 января 2025 года всех мужчин в возрасте от 18 лет обяжут пройти военную подготовку. Первой мера коснётся студентов, заявил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин сравнил мобилизацию на Украине с отловом бродячих псов. По его словам, у властей Украины просто нет времени, чтобы готовить людей к боевым действиям.