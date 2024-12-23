Москва, 24 декабря, 2024, 01:02 — ИА Регнум. Американский видеохостинг YouTube должен соблюдать действующее законодательстве, если хочет намерено сохранить своё присутствие в России. С таким мнением выступил 23 декабря глава комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский.

Rego Korosi

«Если YouTube хочет оставаться на территории России, то он должен выполнять требования нашего национального законодательства. В этом случае никаких санкций ожидать не стоит. Кроме этого, не нужно перекладывать с больной головы на здоровую — внутренние, технические проблемы этого сервиса возникли не вчера и стали следствием их же политики прекращения обслуживания сложного оборудования», — написал Боярский в Telegram-канале.

Он добавил, что в данный момент сумма штрафов, наложенных российскими судами на компанию Google LLC, который принадлежит видеохостинг, превысила 25 млрд рублей, в то время как площадка отказывается удалять запрещённые российскими законами материалы, а также продолжает блокировать каналы российских СМИ, отметил Боярский. Боярский отметил, данное поведение компании говорит о нежелании работать в России и встраиваться в её правовое поле.

По его мнению, в России альтернативы сервисам Google, включая YouTube, развиваются «семимильными шагами».

«Возьмите наши Госуслуги, банковские сервисы и другие уникальные, сложнейшие и рабочие инструменты — вот это была по-настоящему сложная задача, которую мы смогли решить. Это наше национальное цифровое достояние. Так что в вопросе, как наладить бесперебойную работу видеоплеера, сомнений не возникает, был бы контент», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря YouTube стал плохо работать на телефонах россиян. На сбои пожаловались пользователи. Загрузка видео с мобильной сети происходит очень медленно либо вообще не производится. До этого проблемы были при воспроизведении видео через вайфай. На сбои чаще всего жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской области и Краснодарского края.

Gо поводу замедления видеохостинга YouTube в России больше вопросов к владеющей им компании Google, нежели к Москве, отметил 19 декабря в ходе совмещённой с большой пресс-конференцией прямой линии президент РФ Владимир Путин. Глава государства пояснил, что YouTube и владеющая им компания Google должны соблюдать законы РФ и «избегать какого-то жульничества в Сети» для достижения собственных интересов. Он уточнил, что во время поиска определённого контента на западном видеохостинге выходит контент совершенно другой направленности — политической.

Половина трафика американской платформы YouTube перешла на российские видеохостинги, заявил 18 декабря глава Минцифры Максут Шадаев. В области медиа в РФ всё довольно устойчиво и стабильно. При этом переход на российские площадки происходит достаточно быстро, добавил министр.