В ГД призвали YouTube выполнять требования законов, чтобы оставаться в РФ
Москва, 24 декабря, 2024, 01:02 — ИА Регнум. Американский видеохостинг YouTube должен соблюдать действующее законодательстве, если хочет намерено сохранить своё присутствие в России. С таким мнением выступил 23 декабря глава комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский.
«Если YouTube хочет оставаться на территории России, то он должен выполнять требования нашего национального законодательства. В этом случае никаких санкций ожидать не стоит. Кроме этого, не нужно перекладывать с больной головы на здоровую — внутренние, технические проблемы этого сервиса возникли не вчера и стали следствием их же политики прекращения обслуживания сложного оборудования», — написал Боярский в Telegram-канале.
Он добавил, что в данный момент сумма штрафов, наложенных российскими судами на компанию Google LLC, который принадлежит видеохостинг, превысила 25 млрд рублей, в то время как площадка отказывается удалять запрещённые российскими законами материалы, а также продолжает блокировать каналы российских СМИ, отметил Боярский. Боярский отметил, данное поведение компании говорит о нежелании работать в России и встраиваться в её правовое поле.
По его мнению, в России альтернативы сервисам Google, включая YouTube, развиваются «семимильными шагами».
«Возьмите наши Госуслуги, банковские сервисы и другие уникальные, сложнейшие и рабочие инструменты — вот это была по-настоящему сложная задача, которую мы смогли решить. Это наше национальное цифровое достояние. Так что в вопросе, как наладить бесперебойную работу видеоплеера, сомнений не возникает, был бы контент», — пояснил он.
Как передавало ИА Регнум, 18 декабря YouTube стал плохо работать на телефонах россиян. На сбои пожаловались пользователи. Загрузка видео с мобильной сети происходит очень медленно либо вообще не производится. До этого проблемы были при воспроизведении видео через вайфай. На сбои чаще всего жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской области и Краснодарского края.
Gо поводу замедления видеохостинга YouTube в России больше вопросов к владеющей им компании Google, нежели к Москве, отметил 19 декабря в ходе совмещённой с большой пресс-конференцией прямой линии президент РФ Владимир Путин. Глава государства пояснил, что YouTube и владеющая им компания Google должны соблюдать законы РФ и «избегать какого-то жульничества в Сети» для достижения собственных интересов. Он уточнил, что во время поиска определённого контента на западном видеохостинге выходит контент совершенно другой направленности — политической.
Половина трафика американской платформы YouTube перешла на российские видеохостинги, заявил 18 декабря глава Минцифры Максут Шадаев. В области медиа в РФ всё довольно устойчиво и стабильно. При этом переход на российские площадки происходит достаточно быстро, добавил министр.