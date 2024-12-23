Бали, Индонезия, 24 декабря, 2024, 00:42 — ИА Регнум. Гражданина России задержали за попытку распространения наркотиков власти индонезийского острова Бали. Об этом 23 декабря сообщает портал Jakarta Globe.

Иван Шилов ИА REGNUM Бали

Мужчина 33-х лет задержан на острове Бали, где он проживал в течение года, за попытку распространения 223,15 грамма гашиша. В ходе обыска на его квартире, которую россиянин снимал, обнаружены семь видов наркотических веществ.

«Власти полагают, что наркотики предназначались для продажи во время предстоящих новогодних праздников», — поясняет издание.

Отмечается, что задержание мужчины являлось частью расследования, в котором помогли наводки от общественности. При опросе задержанный пояснил, что наркотики заказал из Таиланда, при этом, по его словам, он занимался лишь получением и распространением запрещенных веществ. Личностей своих работодателей мужчина не назвал, так как он, якобы, их не знает, платили ему наличными или криптовалютой.

«Мы продолжаем расследование, чтобы раскрыть более крупную российско-балийскую сеть наркоторговцев и задержать главных наркоторговцев, стоящих за этой операцией», — пояснил глава управления по борьбе с наркотиками на Бали И Маде Синар Сумбава.

В соответствии с законодательством Индонезии, гражданину России грозит суровое наказание, предполагающее смертную казнь или тюремное заключение сроком до 20 лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что актрису российских сериалов и модель из клипов российских рэп-исполнителей задержали в подъезде многоэтажки с подельником с сотней свёртков с наркотическим веществом.