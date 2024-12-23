Москва, 24 декабря, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать межведомственную комиссию для решения задач по развитию физической культуры и спорта среди лиц с инвалидностью, полученной в результате участия в спецоперации и других вооружённых конфликтах. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

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Так, согласно документу, председателем комиссии назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Его заместителями назначены вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и министр спорта Михаил Дегтярев.

Помимо этого, в состав межведомственной комиссии вошли зампред комитета Совфеда по социальной политике Мохмад Ахмадов, член Госдумы по физической культуре и спорту, 13-кратная паралимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Рима Баталова, президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва и другие.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря президент России Владимир Путин во время встречи с российскими паралимпийцами сообщил, что каждый российский призёр Паралимпийских игр в Париже получит дополнительную премию в размере трёх млн рублей. Он также отметил, что участники Паралимпиады от России на этих соревнованиях вновь подтвердили свои лидерские позиции.

17 октября Путин отмечал, что Россия гордится своими паралимпийцами. 21 октября президент РФ подписал указ о награждении орденами и медалями российских победителей и призёров Паралимпийских игр в Париже.