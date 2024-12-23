Москва, 24 декабря, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России отозвал разрешающую многожёнство фетву. Об этом вечером 24 декабря сообщил глава совета Шамиль Аляутдинов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Совет улемов ДУМ РФ в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что Генпрокуратура РФ призвала отменить фетву «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России», а также в связи с реакцией российской общественности отзывает фетву. На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику», — написал Аляутдинов в Telegram-канале.

20 декабря зампредседателя совета и ДУМ муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что Совет улемов — учёных-богословов — ДУМ позволил мужчинам-мусульманам заключать до четырёх религиозных браков (никахов). Это допускается, если существующая жена не хочет или не может рожать детей, а также если супруги сексуально несовместимы. При этом такие браки не закреплены юридически.

23 декабря Генеральная прокуратура РФ в связи с фетвой внесла представление председателю ДУМ муфтию шейху Равилю Гайнутдину. Ведомство установило, что фетва «Проблематика многожёнства в мусульманском сообществе России» противоречит российскому законодательству и основам государственной семейной политики, направленным на укрепление традиционных ценностей.

В Генпрокуратуре указали на то, что Семейный кодекс РФ не разрешает заключать брак, если один из граждан уже состоит в другом зарегистрированном браке. А федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» установил, что религиозным организациям необходимо действовать в соответствии со своими установлениями, если это не противоречит законодательству РФ.