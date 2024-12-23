Пермь, 23 декабря, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Глава Перми Эдуард Соснин заявил, что его канал в мессенджере Telegram был взломан.

Telegram/Эдуард Соснин

«Уважаемые жители Перми! Сегодня мой аккаунт в Telegram был взломан. Мы уже принимаем все необходимые меры для восстановления безопасности», — написал Соснин вечером 23 декабря в Telegram-канале.

Глава Перми призвал горожан ориентироваться на официальную страницу во «ВКонтакте», где будет публиковаться актуальная информация. Он отметил, что его команда прилагает все усилия, чтобы вернуть контроль над аккаунтом и обеспечить его безопасность.

Накануне, по информации ряда СМИ, ранее в Telegram-канале Соснина появилось сообщение с оскорбительным содержанием, однако вскоре оно было удалено.

Как передавало ИА Регнум, вечером 5 декабря хакеры взломали аккаунт Telegram-канала «Вести. Курск» и опубликовали оскорбления в адрес назначенного врио губернатора Курской области Александра Хинштейна.

13 декабря хакеры атаковали прямую трансляцию с Хинштейном. Жители Курской области не могли дозвониться. Ведущая трансляции тогда отметила, что ответы на вопросы жителей будут даны в письменном виде позднее.