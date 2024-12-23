Москва, 23 декабря, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Победителями 13-го конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) стали 1016 проектов из 86 регионов России на общую сумму 5 млрд 730 млн рублей. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба фонда.

фондкультурныхинициатив.рф

Отмечается, что в качестве собственного вклада победители намерены привлечь в свои проекты 6 млрд 592 млн рублей. Так, средний уровень софинансирования проектов в этом конкурсе впервые составил 115%, что является максимальным показателем за всё время существования фонда.

Среди лидеров софинансирования выступили Республика Карелия, Пермский край, Московская область, Ставропольский край, Вологодская область и другие регионы.

«В этом конкурсе была достаточно жёсткая конкуренция, в качестве победителей были отобраны 1016 проектов из 86 регионов России. Софинансирование стало дополнительным качественным критерием: если есть те, кто, кроме государства, готов вкладывать свои деньги в проект, — это подтверждение качества проекта», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель Координационного комитета ПФКИ Сергей Кириенко.

Вместе с этим, отметили представители фонда, лидерами по количеству поддержанных проектов в конкурсе стали Москва, Нижегородская область, Белгородская область, Санкт-Петербург, Удмуртская республика, Новосибирская область, Ульяновская область, Тюменская область, Челябинская область и Свердловская область.

Помимо этого, свои позиции укрепила Донецкая Народная Республика (ДНР), заняв 15-е место по сумме полученных грантов.

Как отметил Кириенко, у творческих команд из исторических регионов не было опыта по составлению заявок на грант.

«Президентским фондом было проведено много очных и онлайн-обучений, слушателями которых стали более тысячи человек. Результат: в ДНР 9 победителей, в ЛНР — 5, в Запорожье — 2, в Херсонской области — 1. В целом с историческими регионами связаны 114 проектов на общую сумму 1 млрд 196 млн рублей. С учётом софинансирования это 2 млрд 200 млн рублей», — добавил первый замглавы администрации президента.

По словам генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова, заявки, поступающие на конкурс, с каждым разом становятся всё более проработанными. Так, масштабируются проекты, укрепляются команды, появляется сотрудничество между проектами-победителями, отметил он.

«Сегодня можно говорить о том, что авторы творческих проектов создают своё большое сообщество по всей стране. Все проекты, получающие поддержку ПФКИ, транслируют традиционные духовно-нравственные ценности. Приближается год 80-летия Великой Победы, мы получили множество заявок, посвящённых дате, важной для каждого жителя страны», — добавил он.

Карманов также отметил, что около 54% вышедших вперёд команд победили впервые.

Как уточнили в ПФКИ, по результатам завершённого конкурса наибольшее количество победивших проектов поданы от некоммерческих организаций — 519 (51%), муниципальные учреждения являются авторами 240 (24%) проектов-победителей, индивидуальные предприниматели — 136 (13%), коммерческие организации — 121 (12%).

По словам народного артиста России председателя экспертного совета конкурсов ПФКИ Игоря Матвиенко, в рамках оценивания проектов было проведено 18,7 тыс. экспертиз.

«Креативные команды и их партнёры, отмечу, готовы вложить в создание своих проектов денег больше, чем размер самого гранта. В этой волне процент софинансирования рекордный — 115%. За этим стоит простой вывод — люди заинтересованы в том, чтобы создавать качественные, проработанные заявки, они вкладывают в проекты собственные средства, ресурсы, но главное — свою энергию», — добавил он.

Так, среди победителей конкурса были представлены проекты, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В частности, певец Сергей Жуков вместе с командой создаст патриотический мюзикл «Ты у меня одна», в Музее Победы появится интерактивный комплекс «Реликвии Победы» как часть экспозиции «Путь к Победе». Кроме того, подчеркнули в ПФКИ, более 100 уникальных экспонатов интерактивного комплекса акцентируют внимание на героях и историях участников сражений. При грантовой поддержке будет создана мультимедийная выставка уникальных артефактов военной истории страны времён Великой Отечественной войны «Шедевры военных музеев России».

Как передавало ИА Регнум, в начале октября ПФКИ проинформировал, что в рамках благотворительной программы для адресной поддержки учреждений культуры и спорта в Донбассе и Новороссии будут выделены 2,5 млрд рублей. Уточнялось, что заявки на участие во втором этапе программы подали 1417 учреждений.

Программа пожертвований реализуется в сотрудничестве с партнёрами с 2023 года. За этот период помощь получили 2118 учреждений культуры и спорта в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В рамках первого этапа программы также были направлены 2,5 млрд рублей.

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению Владимира Путина в 2021 году. За время работы ПФКИ были подведены итоги 12 конкурсов. В рамках этой деятельности фонд получил 85 043 заявки из всех регионов страны. При этом грантовую поддержку оказали 8391 проекту. Общая сумма финансирования превысила 31 млрд рублей. Для поддержки проектов ПФКИ открыл свои офисы в 21 регионе РФ.

Фонд функционирует для оказания всесторонней поддержки инициативам в сфере культуры, искусства и творческих индустрий.