Донецк, 24 декабря, 2024, 01:45 — ИА Регнум. На заседании профильной комиссии генерального совета партии «Единая Россия» подведены итоги деятельности по поддержке семей с детьми. В 2024 году было принято более 50 законов, касающихся данной темы, инициированных партией.

ER.ru «Единая Россия» поставила в приоритет поддержку детей участников СВО

Также были рассмотрены планы на 2025 год. Эта сфера остается одной из ключевых для партии и закреплена в народной программе.

Секретарь генсовета Владимир Якушев выделил основные направления: поддержку детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции, реализацию программы семейной ипотеки, а также вопросы, касающиеся безопасности детей. Он также акцентировал внимание на статусе студенческой семьи, пишет mkset.ru.

По словам Якушева, в первом чтении принят законопроект, который фиксирует этот статус. В регионах уже существуют успешные примеры, которые следует распространять. Также важно контролировать реализацию программы семейной ипотеки, по которой президент дал указание убрать лимиты. Кроме того, депутаты продолжат работать над вопросами безопасности детей, социальной поддержки семей и помощи многодетным.

Председатель профильной комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что в 2024 году партия обеспечила принятие более 50 новых законов, касающихся семьи. Кроме того, свыше 100 инициатив находится на стадии разработки.

В числе прочего президент поддержал предложение «Единой России» и издал указ о создании единого федерального статуса для многодетных семей, сообщается на сайте партии ER.RU.

Также партия предлагает выровнять меры поддержки для семей участников специальной военной операции, а также условия, при которых они предоставляются. В числе наиболее популярных мер выделяются: организация и финансирование отдыха и оздоровления детей участников СВО на льготной основе, льготы по освобождению от родительских взносов за услуги по уходу и присмотру за детьми участников СВО в детских садах, а также льготы на оплату питания и так далее.

«В Донецкой Народной Республике много разных мер поддержки семей с детьми. В связи с рождением и воспитанием детей можно оформить денежную помощь. Это и единовременная помощь при рождении ребёнка, помощь до достижения им трёхлетнего возраста, помощь одиноким матерям или отцам по случаю потери кормильца», — сообщила заместитель председателя комитета Народного совета ДНР по труду, занятости, социальной политике и делам ветеранов Юлия Крюкова.

Она подчеркнула, что особое внимание в Год семьи партийцы «Единой России» в ДНР уделяли родителям, которые взяли на воспитание ребёнка из детского дома. Пары, воспитывающие приемных детей, получают денежное вознаграждение. Не остаются без внимания и семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Активисты «Единой России» помогают им на регулярной основе.

«Отдельно работаем для поддержки многодетных семей. Им предоставляется льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 50%. А семьи, имеющие пять и более детей, ежегодно награждаются знаком отличия «За заслуги в воспитании детей», — отметила сказала Юлия Крюкова.