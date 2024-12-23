Москва, 23 декабря, 2024, 22:46 — ИА Регнум. В Национальном центре управления обороной РФ 23 декабря состоялось пленарное заседание Общественного совета при Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Telegram/Минобороны России

«В Национальном центре управления обороной РФ состоялось пленарное заседание Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, в ходе которого были подведены итоги деятельности Общественного совета в 2024 году и определены планы на 2025 год», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По словам начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерала армии Виктора Горемыкина, пленарное заседание является наиболее эффективным инструментом обмена мнениями.

«Пленарное заседание Общественного совета при Минобороны России является наиболее эффективным инструментом обмена мнениями по возникающим в ходе нашей совместной работы вопросам выработки и принятия оперативных решений. Это способствует поддержанию доверительного диалога с гражданским обществом», — приводит пресс-служба оборонного ведомства слова Горемыкина.

В свою очередь председатель Общественного совета при Минобороны Павел Гусев подчеркнул, что совет выполнил почти в полном объёме план работы на 2024 год, несмотря на непростую обстановку. Более того, уточнил он, по некоторым вопросам совет перевыполнил план.

Как уточнили в Минобороны, в следующем году в планах совета на первом месте стоит помощь ветеранам спецоперации и членам их семей. Вместе с этим общественники планируют обсудить вопросы совершенствования законодательной базы по обеспечению прав и социальных гарантий военных, включая участников спецоперации.

Помимо этого, в 2025 году совет займётся усилением военно-патриотической работы в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках мероприятия отдельным членам совета были вручены государственные награды и ведомственные медали за содействие в решении задач, возложенных на ВС РФ при проведении специальной военной операции, отметили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, отметил, что выплаты бойцам, защищающим Курскую область, следует повысить до уровня доходов участников специальной военной операции.

Ранее в декабре на коллегии Минобороны президент заявил, что повышение социальных гарантий российским военнослужащим — одна из важнейших задач государства.

В России действует программа поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, и их семей. Для этой категории граждан предусмотрены выплаты и льготы.