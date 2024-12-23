Мелитополь, 23 декабря, 2024, 23:32 — ИА Регнум. В 2024 году было принято более 50 законов по поддержке семей с детьми, предложенных «Единой Россией». Итоги работы партии в этой сфере были подведены в ходе заседания профильной комиссии генерального совета ЕР.

ER.ru Поддержка детей участников СВО — приоритет в работе «Единой России»

Наряду с этим участники заседания обсудили планы на 2025 год. Поддержка семей остается приоритетным направлением работы партии в следующем году. В народной программе ЕР закреплены соответствующие положения, пишет mkset.ru

Секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев в ходе своего выступления обозначил ключевые направления развития семейной политики. Он уточнил, что партия будет работать над мерами поддержки детей бойцов СВО и реализацией программы семейной ипотеки. Кроме этого, ЕР будет решать вопросы, связанные с детской безопасностью.

Студенческим семьям было уделено отдельное внимание. За ними партия закрепляет соответствующий статус. Законопроект, содержащий положения об этом, был принят в первом чтении. В дальнейшем партия будет работать над созданием комнат для детей при высших учебных заведениях. Стоит отметить, что в некоторых регионах такой подход практикуется достаточно успешно. Теперь этот опыт предстоит распространить на другие субъекты.

Партия возьмет на контроль реализацию программы семейной ипотеки. Якушев пояснил, что глава государства дал поручение снять лимиты с этой программы. Также ЕР продолжит решать вопросы детской безопасности, заниматься поддержкой многодетности и социальной поддержкой семей.

На встрече выступила глава профильной комиссии, вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова. Она напомнила, что за 2024 год по инициативе ЕР было принято более 50 новых законов. Еще более ста законодательных инициатив находится на этапе проработки.

Президент РФ поддержал инициативу ЕР и подписал указ о едином федеральном статусе многодетной семьи. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.RU.

Еще одна инициатива «Единой России» касается выравнивания региональных мер поддержки членов семей участников спецоперации, а также условий их предоставления. На сегодняшний день наиболее распространены такие меры поддержки, как организация отдыха и оздоровления для детей участников СВО на льготных условиях, освобождение родителей от платы за присмотр и уход за детьми военнослужащих в зоне СВО в детсадах, льготное питание и ряд других мер поддержки.

«Запорожская область активно поддерживает многодетные и малоимущие семьи, семьи участников СВО получают субсидии на газификацию. Семьи с детьми-инвалидами могут получить жильё бесплатно или по соцнайму, либо единовременную выплату на его покупку или строительство. В отопительный период предоставляется льготное твердое топливо для определённых категорий граждан, в их числе многодетные семьи и семьи участников СВО», — рассказала координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» в Запорожской области Евгения Володина.

Она отметила, что в регионе планируют усилить поддержку семей с приемными детьми и решить проблему освобожденных районов, где дети не имеют свидетельств о рождении РФ. Также планируется реализация возможности встать на очередь в детский сад и школу через «Госуслуги».

«Накануне Нового года провели первую областную ёлку для около 1000 детей из всех муниципалитетов региона, включая детей участников СВО, детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Кроме того, регулярно проводятся лекции и мастер-классы для семей в штабе общественной поддержки», — подчеркнула Евгения Володина.