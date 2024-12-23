Москва, 23 декабря, 2024, 22:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Об сообщила вечером 23 декабря пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

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«23 декабря по инициативе сербской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с Президентом Республики Сербии А. Вучичем. Особое внимание было уделено косовскому урегулированию при уважении основополагающего значения резолюции СБ ООН 1244, прежде всего — необходимости обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сербии. Сторонами подчёркнута неприемлемость многолетнего саботажа Приштиной договоренностей о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово», — говорится в Telegram-канале российского МИД.

Отмечается, что стороны подчеркнули единую позицию о необходимости прекращения «террора» косовоалбанского руководство против краевых сербов. Вместе с этим, уточнила пресс-служба МИД, Лавров подтвердил ранее неоднократно высказанную президентом РФ Владимиром Путиным солидарность Москвы с Сербией в вопросе защиты прав сербов в соответствии с международным правом.

Кроме этого, министр обсудил с Вучичем вопросы двустороннего взаимодействия, включая в нефтяной отрасли.

«Состоялся обмен мнениями о путях продолжения сотрудничества, которому пытается воспрепятствовать Запад введением незаконных односторонних ограничительных мер», — добавили в МИД РФ.

В ходе телефонного разговора стороны также обсудили ситуацию в Боснии и Герцеговине и подтвердили важность уважение статуса энтитетов и государствообразущих народов в соответствии с Дейтонскими соглашениями, подчеркнула пресс-служба дипведомства.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря Александр Вучич заявил, что сербские власти не будут вводить санкционные меры в отношении России из-за ожидающегося введения США ограничений против NIS. По словам Вучича, он не исключает возможности того, что Вашингтон мог бы отказаться от санкций против NIS в случае введения Сербией санкций в отношении России, однако у него нет доказательств этого.

Перед этим Вучич рассказал, что США через несколько дней могут ввести санкции против NIS из-за доли «Газпрома» и «Газпром нефти». По его словам, Сербии нужно провести переговоры с РФ, может ли быть снижена российская доля до менее чем 50%.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин 6 декабря рассказал об увеличении Белградом закупки газа из России, данное решение касается только зимнего периода, и позднее страны планируют заключить новое соглашение. Он добавил, что уверен в отсутствии разногласий по этому вопросу, однако существует вероятность возникновения сложностей с оплатой поставок.