Москва, 23 декабря, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Салат оливье не стоит запивать шампанским, другими газированными напитками, сладкими алкогольными коктейлями, соками и компотами, так как это может спровоцировать вздутие живота. Об этом 23 декабря предупредила перед наступающим Новым годом диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В салате оливье есть мясо, картофель и другие овощи, которые будут усваиваться намного дольше. Соответственно, может произойти вздутие», — процитировало её издание News.ru.

Диетолог также призвала не запивать никакую еду. Она рекомендует выпить воды за 20–30 минут. Наиболее безобидными напитками в ходе застолья эксперт назвала воду с лимоном и сухое вино.

Как передавало ИА Регнум, 23 декабря телеканал «Москва 24» сообщил, что в ходе исследования предпочтений жителей столицы почти 46% респондентов заявили, что лучше всего готовить оливье с варёной колбасой. На втором месте по популярности стала говядина, на третьем — курица.

Эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова 21 декабря предупредила, что шампанское или другой алкоголь в качестве подарка на Новый год может оказаться неуместным. Нужно учитывать религиозные и другие ограничения, чтобы не попасть в неудобное положение.