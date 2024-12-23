Кейптаун, 23 декабря, 2024, 21:42 — ИА Регнум. Жительница ЮАР Беандри Буйсен, страдавшая синдромом преждевременного старения (прогерией), скончалась в возрасте 19 лет, сообщило издание People.

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«С глубокой грустью мы сообщаем о кончине Беандри Буйсен, одной из самых любимых и вдохновляющих молодых женщин Южной Африки», — сообщила её мать Би Буйсен.

Отмечается, что Беандри Буйсен была последним жителем ЮАР с прогерией.

Прогерия (синдром Хатчинсона-Гилфорда) встречается у одного из 8 млн новорождённых. Всего на планете зарегистрировано 130 случаев классической прогерии, из которых четыре — в Италии. Без лечения продолжительности жизни людей с синдромом преждевременного старения не превышает 13,5 года.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября в Италии умер самый долгоживущий человек с прогерией — Сэмми Бассо. Итальянец скончался в городе Скио в возрасте 28 лет.