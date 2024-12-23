Москва, 23 декабря, 2024, 21:00 — ИА Регнум. Совет по науке и образованию при президенте России в феврале рассмотрит вопрос нехватки инженеров в стране. Об этом 23 декабря сообщил на заседании президиума органа зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

РИА Новости/Екатерина Штукина

«На обсуждение вынесен вопрос об обеспечении инженерными кадрами приоритетных направлений научно-технологического развития для достижения технологического лидерства», — отметил он.

Медведев подчеркнул, что ряд проблем в этой сфере необходимо решить в ближайшем будущем. Это касается и дефицита инженерно-технических кадров, особенно высшей квалификации. Замред Совбеза также назвал неэффективной кооперацию образовательных организаций с предприятиями.

Кроме того, Медведев назвал низким уровень школьной подготовки абитуриентов по математике и физике. В стране всё меньше учеников, которые идут в математические и естественнонаучные классы.

«К сожалению, в этом смысле карьера инженера пока остаётся не самой привлекательной для молодых людей», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 2 декабря заявил, что число инженерных школ в стране к 2030 году нужно увеличить с 50 до 100. В ближайшие три года необходимо подготовить 1 млн специалистов инженерного дела.

В июле Медведев подчеркнул, что зарплата у инженера не должна быть ниже, чем у курьера. Он заявил о необходимости исправить этот перекос. Политик назвал ненормальной ситуацию, когда рынку труда требуется всё больше людей для исполнения «служебных» функций.