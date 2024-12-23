Париж, 23 декабря, 2024, 20:53 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон 23 декабря утвердил новый состав правительства страны. Генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер зачитал список тех, кто вошёл а новый кабмин.

Global Look Press/Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency

В новом правительстве свои посты сохранили министр обороны Себастьян Лекорню, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, глава МВД страны Брюно Ретайо.

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