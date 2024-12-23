Москва, 23 декабря, 2024, 20:43 — ИА Регнум. Пенсии за январь будут досрочно выплачены в декабре. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе Соцфонда России.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«До 28 декабря досрочно поступят выплаты за январь тем, у кого перечисление пенсии через банк выпадает на дни новогодних праздников с 1-го по 9-е число», — сообщили в фонде.

Отмечается, что с 10 января доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику.

Досрочная выплата затронет все виды пенсии, в том числе страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности.

Пенсионеры, получающие выплаты через структуру Почты России, получат деньги за январь в привычные даты. Доставка пенсий на дом начнётся с 3 января. В январские праздники доставка будет осуществляться с учётом графика работы почтовых отделений.

Отмечается также, что досрочные страховые пенсии за январь будут выплачены в проиндексированном размере. Страховые пенсии работающих и неработающих граждан с нового года увеличиваются на 7,3%.

Как сообщало ИА Регнум, Соцфонд в декабре напомнил об индексации на 7,3% пенсий работающих пенсионеров с января. В случае, если работающий пенсионер уволился с работы, ему повысят пенсию в дополнение к прибавке по индексации. Размер пенсии посчитают с учётом всех пропущенных индексаций за время трудовой деятельности пенсионера.