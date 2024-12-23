Курск, 23 декабря, 2024, 20:25 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 23 декабря заявил, что уволил гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина.

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«Поручил освободить от должности главу Корпорации: да, презумпцию невиновности никто не отменял, но находящийся под стражей человек — объективно не может сегодня ей руководить», — прокомментировал он своё решение в Telegram-канале.

Хинштейн подчеркнул, что руководитель в случае нахождения под стражей не сможет даже подписывать необходимые документы. Он также назвал приоритетным направлением борьбу с коррупцией и контроль за расходом бюджетных средств.

Как передавало ИА Регнум, Лукина задержали 20 декабря по делу о строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, которое выразилось в необоснованном расходовании бюджетных средств на сумму более 173 млн рублей.

Хинштейн 21 декабря заявил, что поручит провести комплексную проверку деятельности «Корпорации развития Курской области». Эта организация является генеральным подрядчиком по ряду важных объектов, которые возводят для государственных нужд, отметил глава региона.