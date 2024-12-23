Москва, 23 декабря, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ внесла представление председателю Духовного управления мусульман России (ДУМ) муфтию шейху Равилю Гайнутдину из-за религиозного предписания (фетвы), которое допускает многожёнство. Об этом 23 декабря сообщило «РИА Новости», ссылаясь на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ведомство установило, что фетва «Проблематика многожёнства в мусульманском сообществе России» противоречит российскому законодательству и основам государственной семейной политики, направленным на укрепление традиционных ценностей, рассказал изданию представитель надзорного ведомства.

«Учитывая изложенное, председателю Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Российской Федерации внесено представление об устранении нарушения закона», — отметил он.

По его словам, в Генпрокуратуре указали на то, что Семейный кодекс РФ не разрешает заключать брак, если один из граждан уже состоит в другом зарегистрированном браке. А федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» установил, что религиозным организациям необходимо действовать в соответствии со своими установлениями, если это не противоречит законодательству РФ.

Как передавало ИА Регнум, зампредседателя совета и ДУМ муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов 20 декабря сообщил, что Совет улемов — учёных-богословов — ДУМ позволил мужчинам-мусульманам заключать до четырёх религиозных браков (никахов). Это допускается, если существующая жена не хочет или не может рожать детей, а также если супруги сексуально несовместимы. При этом такие браки не закреплены юридически.

Первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики Андрей Пинчук заявил, что эта фетва противоречит Конституции России. По его мнению, организации, которые делают подобные заявления, должны автоматически прекращать свою деятельность.