Минеральные Воды, Ставропольский край, 23 декабря, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Директора филиала ставропольской компании «Ставэлектросеть» в Минеральных Водах Сергея Кайшева уволили из-за корпоратива, на котором выступили стриптизёрши. Об этом 23 декабря сообщил генеральный директор головного предприятия Сергей Крынин.

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«Директор филиала за то, что вообще в принципе такое мероприятие проводилось, был уволен», — рассказал он «Известиям».

Кайшев заявил, что не организовывал стриптиз. Эротические танцы заказал кто-то другой, чтобы подставить организацию, предположил он. Уволенный директор признал вину в том, что не помешал выступлению стриптизёрш.

Корпоратив провели по случаю Дня энергетика. Видео, как мужчины на празднике танцуют со стриптизёршами, вызвало широкий резонанс в регионе.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля в городе Валуйки Белгородской области в одном из кафе показали стриптиз. Глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов назвал это вызовом моральным ценностям общества, учитывая то, что продолжается спецоперация.

В марте учительницы екатеринбургской гимназии в ходе конкурса, проведённого в честь 8 Марта, станцевали перед детьми танец с отсылками к стриптизу. Это сняли на видео и опубликовали в Сети, что спровоцировало скандал. Одна из участниц, комментируя произошедшее, подчеркнула, что стриптиза не было, педагоги просто показали пародию на него.