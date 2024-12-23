Пекин, 23 декабря, 2024, 19:06 — ИА Регнум. В Китае вынесли смертный приговор мужчине, протаранившему толпу людей у входа в начальную школу района Динчэн города Чандэ. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщило агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл 19 ноября. Отмечается, что обвиняемый совершил преступления из-за финансовых проблем и конфликтов в семье.

«Чтобы выразить свои личные эмоции, утром 19 ноября 2024 года поехал на автомобиле и не сбавляя скорости врезался в толпу учеников начальной школы (…) Хуан Вэнь выбрал неустановленное большинство невинных учеников начальной школы в качестве главных целей преступления», — цитирует агентство решение Народного суда промежуточной инстанции Чандэ.

Дело обвиняемого рассматривалось публично. Его приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года, а также пожизненно лишили политических прав.

Как передавало ИА Регнум, вечером 20 декабря водитель чёрного BMW умышленно въехал в толпу людей на рождественском рынке в немецком Магдебурге. В этой части ярмарки находилось много семей с детьми. Власти федеральной земли Саксония-Анхальт назвали произошедшее терактом.

Водителя задержали на месте, им оказался 50-летний выходец из Саудовской Аравии Талеб А. В полиции заявили, что он, вероятно, действовал в одиночку. Немецкие СМИ сообщили, что мужчина жил в стране с 2006 года, а в 2016-м получил статус беженца. По этим данным, в Германии он скрывался от правосудия, так как на родине его обвиняют в терроризме и торговле людьми.