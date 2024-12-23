* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ

Москва, 23 декабря, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Предположения, что мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ) заблокируют, являются слухами. Об этом 23 декабря завил председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Global Look Press/Belkin Alexey/news.ru

«Это слухи, мы не можем позволить себе комментировать их», — процитировало его ТАСС.

Боярский уточнил, что в настоящее время нет какой-либо новой информации об этом мессенджере, кроме того, что его внесли в реестр организаторов распространения информации.

Как передавало ИА Регнум, ранее 23 декабря зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов назвал высокой вероятность блокировки WhatsApp в России. При этом ограничения не коснутся этой платформы, если она будет соблюдать законодательство РФ, подчеркнул он.