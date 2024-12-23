Париж, 23 декабря, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Госдолг Франции вырос до 3 трлн 300 млрд евро, это абсолютный рекорд за все времена. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщил канал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

ИА Регнум

Премьер страны Франсуа Байру уже заявил, что для спасения экономики придется существенно поднять налоги. Против выступает оппозиция.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло резолюцию о вотуме недоверия правительству на тот момент премьер-министра Мишеля Барнье, назначенного на этот пост 5 сентября. Документ на рассмотрение внесли депутаты от левых партий. Соответствующее решение поддержал 331 депутат при необходимых 289 голосах.

Президент Франции Эммануэль Макрон перед голосованием по вотуму недоверия правительству предупредил, что не покинет добровольно свой пост, пока не истечёт срок его полномочий. Он также назвал призывы к его отставке «политической фикцией». По словам Макрона, он гордится доверием граждан и уверен, что полезен Франции.