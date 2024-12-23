Москва, 23 декабря, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Компания ООО «АГР» приняла решение добровольно отозвать более 55 тыс. автомобилей Skoda и Volkswagen. Об этом 23 декабря сообщил Росстандарт

Global Look Press/Photoagency Interpress/Russian Look

«Отзыву подлежит 31 741 автомобиль Skoda Rapid и 23 943 автомобиля Volkswagen Polo, реализованных в период с 2014 г. по 2023 г.», — говорится на сайте ведомства.

Причиной для такого решения стало то, что на этих автомобилях после длительной работы на холостом ходу и при температуре окружающей среды ниже -35°C возможно накопление электростатического заряда на топливных магистралях, что создаёт угрозу разрушению топливопровода.

Для устранения этого недостатка решено установить кабель заземления топливного фильтра. Эта работа занимает около получаса. Водителей автомобилей, которые попадают под отзыв, уведомят письмом или по телефону о необходимости посетить ближайший дилерский центр для ремонта.

Как передавало ИА Регнум, в июне Росстандарт сообщил об отзыве 3 864 автомобилей Toyota LC 300, LX 500D и LX 600. Причиной стала вероятность, что при переключении трансмиссии в нейтральное положение диски тормозной муфты не сразу отсоединяются от пластин, из-за чего двигатель продолжает передавать на колеса часть мощности.

В январе китайский автопроизводитель Haval решил отозвать более 32,2 тыс. автомобилей, реализованных в России. Было установлено, что в них есть риск короткого замыкания в проводке.