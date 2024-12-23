Москва, 23 декабря, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи в Москве обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Украине и вопросы энергетики. Об этом 23 декабря рассказал помощник главы российского лидера Юрий Ушаков.

Артем Геодакян/ТАСС

«Была с двух сторон высказана идея о важности и даже необходимости восстановления традиционных взаимовыгодных связей между двумя странами, прежде всего в торгово-экономической сфере», — сообщил он журналистам.

Ушаков уточнил, что встреча длилась два часа. Разговор проходил в конструктивном духе. Оба лидера были удовлетворены результатами.

Как передавало ИА Регнум, Фицо посетил Москву 22 декабря с кратким рабочим визитом. Его встреча с Путиным прошла впервые с 2016 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что беседа была очень обстоятельной.

Премьер-министр Словакии подчеркнул, что его поездка в Москву стала ответом на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, что он против любого транзита газа через Украину. Фицо также подчеркнул, что проводит независимую политику.