Москва, 23 декабря, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин намерен встретиться с бывшим сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом 23 декабря сообщил на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков.

Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

«Президент в ходе недавнего общения, прямой линии, упомянул, что он имеет в виду встретиться с Асадом. Но, когда он будет встречаться, я, честно говоря, не знаю», — заявил Ушаков.

Он добавил, что, раз глава государства озвучил информацию касательно встречи, значит, проведёт её.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря Путин заявил, что пока не встречался с бывшим президентом Сирии после его приезда в Москву, однако планирует поговорить с ним.

8 декабря стало известно, что Асад принял решение оставить президентский пост и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть. Политик и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение о предоставлении политического убежища Асаду и его семье принял лично российский лидер. Он добавил, что не знает, где сейчас находится экс-президент Сирии.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал Путин. Ещё в 2015 году он подчёркивал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы».