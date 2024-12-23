* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ

Москва, 23 декабря, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Вероятность блокировки мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ) на территории России является высокой. Об этом 23 декабря заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, компании достаточно начать соблюдать российские законы, тогда ограничения её не коснутся.

«WhatsApp и Viber уходят в прошлое, особенно на фоне популярности Telegram. Но я хочу подчеркнуть, что мы ни от кого не отгораживаемся, а лишь защищаем свою безопасность», — процитировала его «Парламентская газета».

Парламентарий предположил, что стоит дождаться инагурации избранного президента США Дональда Трампа. Он демонстрирует иной подход к ведению внешней политики, поэтому есть вероятность изменения отношений между Россией и США и, как следствие, вероятность возвращения части западных компаний на российский рынок.

WhatsApp принадлежит компании Meta, также как Instagram и Facebook. Владельцем корпорации является Марк Цукерберг. 21 марта 2022 года Тверской суд Москвы запретил деятельность в России двух указанных соцсетей. Иск был подан в связи с тем, что в этих соцсетях были разрешены призывы к насилию против граждан России, в том числе военнослужащих.

В марте того же года председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв отмечал, что руками Цукерберга пытаются сделать так, чтобы по периметру России была «одна сплошная бандеровская Украина», а жители этих стран готовились уничтожать русских. По его словам, владелец Meta давно диктует свои правила всему миру, нарушая национальные законодательства многих стран.