Москва, 23 декабря, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск похвалил основателя Telegram Павла Дурова после его сообщения о выходе мессенджера на прибыль впервые с начала монетизации.

Pavel Durov/Соцсети

23 декабря Дуров объявил, что на прибыль удалось выйти спустя три года с начала программы. При этом общая выручка мессенджера в 2024 году превысила 1 млрд долларов. Текущий год завершается с более чем 500 млн долларов денежных резервов, не включая криптоактивы.

«Отличная работа», — ответил Маск на заявление, опубликованное в том числе в соцсети X (бывший Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Маск и Дуров, принадлежащей бизнесмену из США. При этом Маск стал первой и единственной подпиской основателя Telegram. Сам же Маск суммарно подписан на более чем 900 аккаунтов.

В ноябре газета Finanical Times сообщила, что общая выручка Telegram по итогам первых шести месяцев 2024 года достигла 335 млн долларов. Это чуть меньше выручки за весь 2023 год, составившей 342 млн долларов.