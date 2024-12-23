Берлин, 23 декабря, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Германия и Дания передали Украине ещё 15 танков Leopard 1 A5. Об этом 23 декабря сообщил сайт немецкого правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Кроме того, украинская армия получила запчасти к танкам (всего 103 единицы), один зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM, 30 бронемашин MRAP (103 единицы), боеприпасы для Leopard 2 из запасов бундесвера и промышленности.

Также ВСУ переданы сотни единиц военной техники, в том числе 140 боевых машин пехоты MARDER и 66 бронетранспортёров, средства противовоздушной обороны, включая пусковые установки Patriot из запасов бундесвера и промышленности, 57 зенитных самоходных установок GEPARD с запчастями, дроны и системы борьбы с дронами.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря министр обороны США Ллойд Остин заявил, что с февраля 2022 года общий объём военной поддержки Киева со стороны союзников превысил $119 млрд. Из этих средств США передали Украине вооружения на сумму $62 млрд.

Кандидат в канцлеры Германии, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что выступает за прекращение поставок оружия Украине. Киев не должен получать ракеты и танки, Германия не должна быть участницей вооружённого конфликта, отметила политик.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации. Поставляя оружие на Украину, Запад только подтверждает участие стран НАТО в вооружённом конфликте.