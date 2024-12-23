Киев, 23 декабря, 2024, 17:50 — ИА Регнум. В нескольких областях Украины, включая Киевскую, на фоне сложной ситуации в энергетической системе ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом 23 декабря сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Киев, Киевская, Днепропетровская, <…> (временно подконтрольная Киеву часть Донецкой Народной Республики. — Прим. ред.) области — экстренные отключения [света]», — говорится в Telegram-канале ДТЭК.

Отмечается, что это было сделано по распоряжению «Укрэнерго» из-за сложной ситуации в энергосистеме на контролируемой Киевом территории.

По информации украинских СМИ, экстренные отключения электроэнергии также ввели в Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях.

Как сообщало ИА Регнум, на с 16 декабря Украине начались сбои после начала действия графика отключения света. Отмечалось, что перебои произошли из-за нововведения, которое распределяет потребителей электроэнергии на подгруппы и предусматривает дополнительные полчаса на включение электроэнергии, что было призвано снизить нагрузку на энергосистему Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 октября заявил об уничтожении или повреждении 90% тепловой энергогенерации на контролируемой киевским режимом территории. По его словам, особенно уязвимы оказались города, зависимые от крупных теплоэнергетических станций.