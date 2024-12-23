Нижний Новгород, 23 декабря, 2024, 18:07 — ИА Регнум. В 2025 году жителям Нижегородской области будут выплачивать дополнительные средства на детей помимо материнского капитала — так называемую «зарплату» для родителей. Об этом в понедельник, 23 декабря, заявил губернатор региона Глеб Никитин во время подведения итогов Года семьи в регионе. Его слова приводит «РИА Новости».

unsplash/Kelly Sikkema

Общая сумма выплат за каждого ребенка, рождённого с 1 июля 2025 года, составит 1 млн рублей. Деньги будут выплачивать в виде зарплаты родителя и (или) сертификата.

«За первого ребенка это будет 1 млн рублей с учетом федерального материнского капитала и возможностей получать выплаты в течение 3 лет ежемесячно в размере 10 тыс. рублей. За второго ребенка — 500 тыс. рублей можно будет получить разово и по 20 тыс. получать ежемесячно в течение трёх лет как «зарплату» родителей, за третьего ребенка и далее — можно будет получить по 30 тыс. рублей в месяц», — сообщил глава региона.

Он добавил, что сумма на третьего и последующего детей будет полностью состоять из средств областного бюджета.

«Например, в случае рождения трёх погодок мама будет получать 60 тыс. рублей ежемесячно», — подчеркнул он.

Губернатор отметил, что данная возможность будет предоставлена всем семьям независимо от уровня их дохода. Если нижегородцы выберут всю сумму сразу в виде сертификата, то смогут использовать деньги на определённые нужды, и круг этих возможностей будет шире, чем у федерального маткапитала.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января следующего года единовременные выплаты начнут получать беременные студентки в Орловской области. На выплаты в 100 тыс. рублей смогут претендовать студентки очной формы обучения, проживающие на территории региона. Для получения выплат девушки должны будут обращаться в органы соцзащиты по месту жительства. В департаменте заявили, что выплаты направлены на улучшение демографической ситуации в регионе.

Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу повысить рождаемость в стране, в том числе добиться более частого рождения третьего и последующих детей. Об этом говорится в его указе о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.