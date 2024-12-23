Москва, 23 декабря, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Военный хирург с позывным Кастет рассказал детали сложной и нервной операции по извлечению несработавшего взрывателя из тела раненого бойца СВО. По словам медика, врачи не сразу поняли, что в теле военного снаряд.

РИА Новости/Константин Михальчевский

В беседе с РЕН ТВ, Кастет рассказал, что боец хоть и был в сознании, находился в шоке и ничего не рассказывал. Ранения были тяжёлые, множественные осколки и сильно повреждённые конечности.

«Снаряд был получается в бинтовидной области (подмышечная область, куда наложили жгут — при. ред.), торчал из-под жгута… то есть жгут был наложен прямо на снаряд. Мы узнали всё это интрооперационно — начали оперировать, посмотрели руку, ногу. начали оперировать ногу, там надо было остановить кровотечение. Я с ногой заканчивал и мой коллега перешёл на руку. Начал смотреть… и увидел, что там цилиндрической формы что-то под жгутом… Похоже было на патрон», — рассказал Кастет.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937356" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> военный хирург с позывным Кастет

Врач отметил, что из-за тяжёлого состояния пациента нельзя было остановаливаться, и он принял решение продолжить операцию.

Ранее в эксклюзивном интервью ИА Регнум хирург отмечал, что после этого попросил коллег покинуть операционную и продолжил извлекать опасный предмет в одиночку.

«На раздумья не было времени. Поэтому я принял решение сразу. Не знаю, наверное, меня так воспитали родители…», — рассказывалКастет.

После этого случая в госпитале появилось спецснаряжение для подобных случаев.

О героизме врача главный редактор ИА Регнум, член СПЧ Марина Ахмедова рассказала президенту России Владимиру Путину. Глава государства поручил найти хирурга и наградить.