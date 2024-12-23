Симферополь, 23 декабря, 2024, 17:47 — ИА Регнум. В Крыму ещё остались активы украинских олигархов, которые враждебно относятся к России, власти продолжат поиски этого имущества для национализации. Об этом 23 декабря заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«В этом направлении будем ещё работать, потому что очень много спрятанных активов, переданных», — рассказал он «РИА Новости».

Никому в Крыму не позволят зарабатывать и одновременно спонсировать киевский режим, подчеркнул глава парламента.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре Константинов сообщил, что с 2022 года в Крыму национализировали около 3,5 тыс. объектов, которые принадлежали украинским олигархам. Это принесло доход в бюджет более 4,5 млрд рублей. Предприятия после этого продолжили работать и даже стали эффективней, так как были устранены «серые схемы».

В октябре 2023 года в Крыму в ходе аукциона продали национализированную квартиру главы киевского режима Владимира Зеленского площадью 119,5 кв. м. Её купили за 44,356 млн рублей.