Вашингтон, 23 декабря, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул в качестве кандидата на должность замминистра обороны страны экс-сотрудника административно-бюджетного управления Белого дома Майкла Даффи, ранее выступавшего против военной помощи Украине. Об этом 22 декабря сообщила американская газета The New York Times.

Global Look Press/Allison Robbert — Pool via CNP/Consolidated News Photos

По информации издания, в 2019 году Пентагон по запросу Даффи заблокировал пакет военной помощи на сумму 250 млн долларов.

Отмечается, что такое решение могло быть связано с попыткой Трампа заставить главу киевского режима Владимира Зеленского инициировать расследование по поводу коррупционных схем в украинской газовой компании Burisma, в чём мог быть замешан сын действующего президента США Джо Байдена — Хантер Байден. Последний стал членом директоров Burisma в апреле 2014 года, когда его отец находился на посту американского вице-президента.

Затем в СМИ США появились сообщения, что у Хантера Байдена была возможность лоббировать интересы Burisma с помощью отца, и он мог получать за это большие деньги. В телефонном разговоре с Зеленским в июле 2019 год Трамп призвал Зеленского посодействовать этому расследованию. Представители Демпратии в Конгрессе США сочли это попыткой оказать давление на иностранного лидера и инициировали процесс импичмента Трампу, однако их попытка не увенчалась успехом.

При этом в итоге эти 250 млн были разморожены, и в конце 2020 года Киев получил эту военную помощь от Вашингтона.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря стало известно, что Трамп назначит Ричарда Аллена Гренелла спецпосланником США по особым миссиям. До этого Греннел занимал пост американского посла в ФРГ, а также являлся и. о. главы нацразведки и спецпосланником по переговорам между Сербией и Косово.

За день до этого избранный глава Белого дома выдвинул кандидатуру главы соцсети Truth Social Девина Нуньеса на пост главы консультативного совета по разведке при президенте США в новой администрации. По словам Трампа, опыт Нуньеса на посту главы комитета по разведке палаты представителей (нижняя палата Сената США) и работа в разоблачении якобы российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году позволят последнему успешно проявить себя на этом посту.